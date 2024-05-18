В деле советского диссидента Александра Скобова, арестованного по обвинению в оправдании терроризма, появилась новая статья — об участии в террористическом сообществе. Об этом рассказала его супруга Ольга Щеглова после посещения Скобова в СИЗО, внимание на пост обратило «ОВД-Инфо».

По словам Щегловой, сейчас в деле Скобова две статьи и три эпизода. Первую статью — об оправдании терроризма — Скобову вменяют из-за трех постов в соцсетях, а также из-за неизвестных публикаций о деятельности «Форума свободной России», который российское власти объявили «нежелательным» в феврале 2023 года.

Что послужило поводом для обвинения Скобова по статье об участии в террористическом сообществе», неизвестно. Щеглова полагает, что дело также может быть связано с «Форумом свободной России». Скобов участвовал в их мероприятиях и выходил в их онлайн-эфиры, напоминает «Медиазона».

Издание также отмечает, что в пользу версии Щегловой говорит то, что в начале 2024 года правоохранительные органы в Коми начали заочное преследование Гарри Каспарова и еще трех участников «Форума свободной России» — причем именно по статье о террористическом сообществе. В конце апреля их заочно арестовал Сыктывкарский городской суд.

В том же месяце суд в Санкт-Петербурге назначил Александру Скобову штраф по статье об участии в работе «нежелательной организации» (20.33 КоАП), пишет «Медизаона». По словам Щегловой, это дело также связано с «Форумом свободной России».

Александр Скобов — диссидент и бывший советский политзаключенный. Он был фигурантом последнего дела об «антисоветской агитации» (статья 70 УК РФСФСР), которое закрыли в 1989 году в связи с отменой статьи.

После распада СССР Скобов работал учителем истории в школе, выступал против чеченской войны, а также против Владимира Путина, а с 2022 года призывал помогать украинской армии. В марте 2024 года Минюст России объявил Скобова «иноагентом». В апреле его арестовали по статье об оправдании терроризма из-за поста о взрывах на Крымском мосту.

Читайте также

«По барабану мне, что они удумают со мной делать» Интервью Александра Скобова. Он был политзаключенным в СССР — и снова стал им в современной России

Читайте также

«По барабану мне, что они удумают со мной делать» Интервью Александра Скобова. Он был политзаключенным в СССР — и снова стал им в современной России