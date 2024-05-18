Суд признал недействительной сделку по переводу российской структурой IKEA средств за рубеж. С компании взыскали почти 13 миллиардов рублей

Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку по переводу российской структурой IKEA (ООО «Торг») почти 13 миллиардов рублей ирландской компании Fami Limited, полученных от продажи остававшихся в РФ товаров компании, сообщает «Коммерсант».

По иску Федеральной налоговой службой суд обязал российскую структуру IKEA выплатить в доход государства 12,9 миллиарда рублей. Решение было принято еще 27 апреля, однако подробности стали известны только сейчас.

Как напоминает издание, после ухода IKEA с российского рынка остатки товара у «Торга» выкупил «Яндекс Маркет» (ООО «Маркет.Трейд») в ноябре 2022 года. Оплата в рамках сделки была произведена на зарубежные счета компании Fami Limited, которой «Торг» был должен 8,1 миллиарда рублей по ранее взятому займу. В итоге задолженность была погашена в марте 2023 года.

Иск против «Торга» в январе 2024 года подала Федеральная налоговая служба. В ведомстве посчитали, сделка была совершена с целью обхода президентского указа, который ограничивает перевод средств компаниям из «недружественных» стран. С этим согласился и суд.

«Совершенная сделка по перечислению денежных средств по указанию ООО „Торг“ в адрес Fami Limited направлена на несоблюдение российского правопорядка в сфере экономики, вступление в противоречие с публичными интересами государства, создание препятствий в обеспечении безопасности, на утрату возможности сохранения национальных интересов, имеющих особую значимость», — говорится в решении суда.

Как поясняет РБК, это позволило применить статью 169 Гражданского кодекса о признании сделки, «совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности», ничтожной и, как следствие, взыскать всю сумму в пользу государства.

Юристы, с которыми поговорил «Коммерсант», считают решение суда «опасным прецедентом». Если такая практика распространится, то суды смогут изымать в пользу государства имущество практически по любым сделкам, которые признают незаконными, пишет издание.

Магазины IKEA приостановили работу в России вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. В 2023 году шведская компания Ingka Group, владеющая брендом, продала все российские заводы IKEA, а также головной офис в Москве и все торговые центры «Мега».

В феврале 2024 года РБК писал, что несмотря на уход IKEA, ее товары все еще можно купить в России, так как местные компании наладили их поставки в рамках так называемого параллельного импорта.