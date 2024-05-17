В России вновь рассматривают введение запрета на ароматизированные жидкости для вейпов

В России планируют запретить продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и другими добавками, «направленными на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина или усиливающих никотиновую зависимость». Проект соответствующего распоряжения правительства подготовил Минздрав, пишет «Коммерсант», ознакомившийся с этим документом.

Веществами, «направленными на повышение привлекательности» вейпов, авторы документа сочли: пищевые добавки, БАДы, пищевые ароматизаторы и вкусоароматические химические вещества, природные и синтетические сахара, лекарственные средства и экстракты лекарственных растений, а также «вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции». К добавкам, «усиливающим никотиновую зависимость», среди прочего отнесены производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрицу, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.

В пояснительной записке к проекту распоряжения говорится, что цель такого радикального запрета — «сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи».

После утверждения правительственного распоряжения, пишет «Коммерсант», в легальной продаже останутся лишь жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).

Право устанавливать такой запрет правительство получило после того, как Госдума в апреле 2023 года приняла закон об ужесточении правил оборота вейпов. В редакции, принятой в первом чтении, этот законопроект включал в себя и запрет на ароматизированные жидкости для вейпов, но в финальную версию он тогда не вошел.

В 2020 году Госдума приравняла вейпы и кальяны к табачным изделиям. Их запретили продавать несовершеннолетним и использовать в общественных местах. Тогда речь шла только о «никотиносодержащей продукции». В апреле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума планирует полностью запретить вейпы для несовершеннолетних, а не только содержащие никотин.

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