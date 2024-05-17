В Белгородской области один человек погиб при атаке дрона, двое были ранены при обстреле города

Над Белгородом и Белгородским районом силы ПВО сбили несколько воздушных целей, два человека были ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и осколочное ранение левой голени, у второго — осколочное ранение лобной области, уточнил губернатор. Оба доставлены в городскую больницу Белгорода. Где они находились в момент ранения — не сообщается.

В одной из квартир Белгорода фрагмент снаряда пробил кровлю, перекрытие технического этажа и потолок, сообщил Гладков. Жильцов в квартире в этот момент не было. Также снарядами были повреждены несколько частных домовй и автомобилей в поселке Дубовое и в селе Таврово под Белгородом. О пострадавших информации нет.

Минобороны России заявило, что над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня Vampire.

Часом ранее Гладков сообщил, что атаке дрона-камикадзе также подверглось приграничное село Новая Наумовка. Пострадали двое мирных жителей, приехавших в село копать огород. Один мужчина погиб на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью, второй получил ранения и смог сам добраться до больницы. Гладков в связи с этим обратился к жителям сел, где введен режим ЧС, и напомнил, что приезжать в такие населенные пункты нельзя.