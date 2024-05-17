У побережья сектора Газа заработал морской пирс для доставки гуманитарной помощи

Утром 17 мая в сектор Газа через специально построенный морской пирс прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев, сообщает Associated Press со ссылкой на американское военное командование.

Как предполагается, временный плавучий пирс сможет ежедневно принимать до 150 грузовиков с продовольствием, поставленным на судах по Средиземному морю. Однако США и ООН ранее уже предупредили, что морской коридор не сможет стать полноценной заменой наземным доставкам воды, продовольствия и топлива в сектор Газа, прекращенным с началом новой палестино-израильской войны. До нее в анклав, где проживают около двух миллионов палестинцев, ежедневно въезжали более 500 грузовиков с гуманитарной помощью.

Временный морской пирс у побережья сектора Газа был возведен американскими военными за два месяца по поручению Джо Байдена. Его строительство обошлось в 320 миллионов долларов. Как предполагается, грузы будут доставляться из порта Ларнаки на Кипре, где они будут проходить предварительную проверку со стороны Израиля.

Новое обострение на Ближнем Востоке началось после того, как 7 октября 2023 года боевики палестинского террористического движения ХАМАС напали на Израиль. Они убили более 1200 израильтян и захватили в заложники еще более 200 человек. В ответ Армия обороны Израиля начала массированные бомбардировки сектора Газа, а затем приступила к наземной операции. В ходе нее ЦАХАЛ взял под свой контроль КПП «Рафах» на границе с Египтом — ключевой сухопутный маршрут по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным Минздрава Газы, который подчиняется ХАМАС, общее количество жертв войны среди населения сектора превысило 35 тысяч человек.

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