Следователь назвал Алексея Горинова «сторонником националистической идеологии». Политика обвиняют в «оправдании терроризма»

Друзья!

Складывающиеся обстоятельства вновь заставляют меня сделать следующее публичное заявление.

02 мая старшим следователем Октябрьского межрайонного следственного отдела г. Владимира СУ СК России по Владимирской области старшим лейтенантом юстиции Полежаевым Е.М. вынесено Постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого по уголовному делу об оправдании терроризма.

Казалось бы, обычное рядовое событие в современной России — возбуждение уголовного дела по одной из репрессивных статей против ее граждан — противников войны, имеющих свои убеждения и не боящихся высказывать свое мнение.

Однако необычность моего случая состоит в том, что в названном Постановлении без всяких оснований черным по белому написано, что я:

— являюсь сторонником националистической идеологии;

— негативно отношусь к жителям Крыма, Донецкой и Луганской областей;

— поддерживаю насильственное возвращение Крыма в состав Украины;

— формирую у отбывающих со мной наказание осужденных идеологию терроризма, убежденность в ее привлекательности и представление о допустимости осуществления террористической деятельности, а также заявляю перед этими лицами о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Кроме того, по мнению следователя, я поддерживаю идеи захвата власти путем государственного переворота.

Как пояснил молодой следователь Полежаев Е.М., без этих формулировок не получается подвести меня под статью об оправдании терроризма.

В связи с этим считаю необходимым заявить, что:

1. Родившись в Советском Союзе, я с малых лет воспитывался в духе интернационализма и являюсь убежденным интернационалистом по своим взглядам. В моих генах присутствуют следы представителей разных национальностей. Я отвергаю и никогда не поддерживал идеологию национализма, поскольку считаю, что все люди рождаются равными вне зависимости от своей принадлежности к той или иной расе и национальности, а государство должно обеспечить и гарантировать равенство неотъемлемых основополагающих и социальных прав для всех своих граждан любой национальности.

2. За свою жизнь я неоднократно бывал в Украине и не встречал по отношению к себе неприязни со стороны ее жителей. Поэтому и у меня нет причин относиться негативно к населению каких-либо областей этой страны. И я признателен крымчанам, выражающим мне свою поддержку в письмах.

3. Я не приемлю любое насилие, агрессию, войну и выступаю в том числе за мирную жизнь в Крыму.

4. Я никогда не был сторонником захвата власти насильственным путем — путем государственного переворота, а в августе 1991-го года был среди защитников здания законодательного органа власти России, противостоящих попытке осуществления такого переворота.

Как демократ, я являюсь сторонником смены власти и формирования ее органов на основе свободных выборов. За свою жизнь я участвовал в избирательных процессах в качестве члена избирательных комиссий, наблюдателя, кандидата в депутаты, был заместителем председателя территориальной избирательной комиссии.

Имею государственные и общественные награды за эту деятельность: от Московской городской избирательной комиссии и медаль защитника свободных выборов, учрежденную рядом общественных организаций.

5. Я никогда не имел никакого отношения к идеологии терроризма, никогда не считал привлекательной эту идеологию и ее практику, не пропагандировал ее привлекательность и допустимость.

Всю жизнь я занимался исключительно мирной деятельностью: научной, преподавательской, просветительской, управленческой, — в том числе на государственной службе, юридической, а также дважды был депутатом.

Полагаю, что хорошо знающие меня люди подтвердят мою приверженность миру, ценностям демократии, свободы, равенству всех граждан в их правах независимо от их национальности.

На всякий случай сообщаю, что не являюсь шпионом какого-либо государства.

Надеюсь быть услышанным не только в России.

Прошу по возможности помочь мне в распространении этого заявления.