Губернатор Самарской области выдал чиновника за «неравнодушного жителя» Тольятти, который просит вырубить лес ради строительства дороги

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выдал сотрудника администрации Тольятти за «неравнодушного жителя», который просит вырубить лес для строительства дороги в одном из районов города. Об этом пишет местное издание «Засекин».

На своей странице во «ВКонтакте» Азаров написал, что «неравнодушный житель Комсомольского района Тольятти» Сергей Зайцев попросил построить дорогу, чтобы уменьшить пробки. По утверждению Азарова, «люди давно ждали» этого строительства, и деньги на проект уже выделены.

Как обратили внимание журналисты, Сергей Зайцев — это управляющий микрорайоном, в котором планируют построить дорогу; он получает зарплату в администрации городского округа. В сообщении Азарова это никак не упоминается.

При этом, как пишет «Засекин», большинство жителей Комсомольского района выступают против строительства дороги.

По словам одной из жительниц, вопрос о вырубке леса трижды выносился на голосование: в первые два раза люди «с большим перевесом» проголосовали против, а с третьей попытки администрации удалось добиться «незначительного перевеса» в пользу вырубки. При этом большинство жителей о проведении третьего голосования не знали.

В различных регионах России власти регулярно пытаются использовать схемы с подставными людьми, чтобы добиться реализации проектов, против которых выступают местные жители. Так, в Улан-Удэ в начале мая на голосование по вопросу строительства новой колонии специально привезли бюджетников и ветеранов «СВО», чтобы добиться нужного результата. Обычных жителей, пытавшихся попасть на голосование, в зал не пускал вооруженный ОМОН.