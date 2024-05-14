«Коммерсант»: из-за увеличения стоимости сырья российские производители шоколада сокращают ассортимент или повышают цены на продукцию

Стоимость какао-бобов, выросшая за год в три-четыре раза, вынудила российских производителей кондитерских изделий пересматривать ассортимент, пишет «Коммерсант».

Так, обращает внимание издание, «КДВ Групп» приостановила производство недорогого шоколада OʼZera. Как пояснил источник «Коммерсанта» на рынке, «КДВ Групп» решила не закладывать повышение себестоимости в цену, опасаясь снижения спроса. Другие производители, по его словам, пересмотрели стоимость и не отгружают торговым сетям продукцию по старым ценам.

Из-за неурожая какао-бобы за год подорожали в среднем в три-четыре раза, готовая продукция — в полтора-два раза, отметил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.

Муравьев сообщил, что в случае сокращения ассортимента считает логичным для производителей отказаться от продукции с высоким содержанием какао-бобов — это в основном горький шоколад. При этом он подчеркнул, что «Победа» ассортимент не сокращала.

На фоне высоких цен на какао-бобы на российском рынке зафиксировано снижение в марте—апреле продаж развесных шоколадных конфет в натуральном выражении на 9,7% год к году, фигурного шоколада — на 3,4%, ассорти из шоколадных конфет — на 1,9%, плиток — на 1,7%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ. Предполагается, что снижение продаж шоколадных изделий связано с тем, что потребители переключаются на более дешевые кондитерские изделия.

Что происходит с сырьем для шоколада

Какао-бобы за год подорожали в пять раз. На рынке — идеальный шторм: цены вверх толкают климат, коррупция, контрабандисты, золотоискатели, хуситы (и это не весь список) Анатомия «шоколадного кризиса»

Что происходит с сырьем для шоколада

Какао-бобы за год подорожали в пять раз. На рынке — идеальный шторм: цены вверх толкают климат, коррупция, контрабандисты, золотоискатели, хуситы (и это не весь список) Анатомия «шоколадного кризиса»