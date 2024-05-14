Генпрокуратура РФ подала в суд иск о национализации активов производителя «Хортицы»

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Ленинский районный суд Курска с иском в отношении активов алкогольного холдинга Global Spirits (бренды водки «Хортица», «Мороша» и «Первак»), принадлежащего украинскому бизнесмену Евгению Черняку.

Как сообщила 14 мая объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, прокуратура обратилась в суд с иском «о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремисткой деятельности и обращения в доход государства имущества, принадлежащего членам экстремистского объединения».

В качестве административных ответчиков в иске указаны ООО «Русский север», ООО «Стандарт качества», ООО «Родник и К», компания Brand Group Corporation Limited и четыре физических лица, сказано в сообщении суда. Имена физлиц не уточняются, по данным РИА Новости, это основатель Global Spirits Евгений Черняк, а также , и .

В пресс-службе суда заявили, что заинтересованные лица по делу — АО «Феодосийский завод коньяков и вин», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень».

В рамках рассмотрения дела суд удовлетворил требование прокуратуры и наложил обеспечительные меры по иску, добавили в пресс-службе. Ранее 14 мая РБК сообщил, что суд еще 6 мая арестовал семь юрлиц, ранее связанных с Евгением Черняком. Речь о «Феодосийском заводе коньяков и вин», «Крымском винном доме», ликеро-водочных заводах «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, а также дистрибьюторах «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».

Компаниям запретили проводить реорганизацию, менять условия трудовых договоров сотрудников, предоставлять займы и распределять прибыль, сообщила газета «Коммерсант».

По данным «Коммерсанта», Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства акции и доли в уставных капиталах компаний и запретить работу на территории РФ их реального бенефициара и номинальных владельцев «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

По мнению прокуратуры, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине, в апреле 2022 года, компании после фиктивных сделок по заниженной стоимости перешли к доверенным лицам Евгения Черняка для «сохранения финансовых потоков». В заявлении прокуратуры Евгений Черняк назван крупным спонсором Вооруженных сил Украины.

Холдинг Global Spirits — один из крупнейших в мире производителей алкоголя. Среди наиболее известных брендов холдинга — «Хортица», «Мороша», «Первак», «Шустов».

Следственный комитет России в июле 2023 года возбудил в отношении Евгения Черняка уголовное дело по статье о финансировании терроризма из-за того, что он жертвовал деньги на нужды ВСУ. Бизнесмена объявили в розыск. Росфинмониторинг внес Черняка в свой список террористов и экстремистов.

Служба безопасности Украины в декабре 2023 года объявила, что подозревает Евгения Черняка в финансировании вооруженной агрессии России из-за того, что компании Черняка продолжали вести бизнес в РФ.