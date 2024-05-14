«Это очень высокий государственный пост». Песков отказался считать перевод Шойгу из Минобороны в Совбез понижением

В Кремле не считают понижением в должности переход Сергея Шойгу из министерства обороны в Совет безопасности РФ. Об этом на брифинге для прессы заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос. Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромную роль для страны, — цитирует представителя Кремля „Интерфакс“. — Конечно, руководитель этого органа находится в постоянном прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность».

12 мая Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. Шойгу возглавлял Минобороны 12 лет — с ноября 2012 по май 2024 года. На должность главы военного ведомства выдвинут бывший вице-премьер по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

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