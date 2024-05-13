Юлия Навальная решила разделить денежную часть Дрезденской премии мира, которую присудили Алексея Навальному, между семьями двух его соратниц — Ксении Фадеевой и Лилии Чанышевой. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Навальная посвятила премию «тем, кто сейчас в России борется за мир, рискуя очень многим».

«Денежную часть премии я хотела бы передать семьям двух молодых женщин, соратниц Алексея, — Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой. Они в России. Все эти годы они вместе с Алексеем плечом к плечу боролись с Путиным. За это Лилия и Ксения были приговорены к чудовищным тюремным срокам. Им, как и всем другим выступающим против Путина россиянам, сейчас очень нужна поддержка всего мира, всех добрых людей», — написала Навальная.

В 2024 году Дрезденскую премию мира посмертно присудили Алексею Навальному. Она вручается с 2010 года и присуждается людям, внесшим выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. Среди ее лауреатов были двое россиян — президент СССР Михаил Горбачев (в 2010 году) и военный Станислав Петров (в 2015 году), который в 1983 году предотвратил потенциальный ядерный конфликт между СССР и США. Денежная часть премии составляет 10 тысяч евро.

Советский районный суд Томска приговорил бывшую главу местного штаба Алексея Навального и депутата городской думы Ксению Фадееву к девяти годам колонии. Ее признали виновной в организации «экстремистского сообщества» с использованием служебного положения и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Суд в Уфе приговорил Лилию Чанышеву — бывшую главу местного штаба Алексея Навального — к семи с половиной годам лишения свободы. Ее признали виновной в «призывах к экстремизму» и «создании экстремистского сообщества». Позже Верховный суд Башкортостана увеличил срок лишения свободы для Чанышевой — до девяти с половиной лет.

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