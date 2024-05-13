В Мумбаи во время пыльной бури упал рекламный щит. Есть погибшие, десятки человек пострадали

По меньше мере четыре человека погибли и более 50 пострадали в результате обрушения рекламного щита в районе Гаткопар в Мумбаи. Об этом сообщает телеканал India TV.

Рекламный щит упал во время пыльной бури и ливня. На публикуемых в соцсетях видеозаписях видно, как конструкция падает на людей и стоящие рядом автомобили.

Точное число погибших и пострадавших неизвестно. Издание The Hindustan Times сообщает о трех погибших. По предварительным данным, еще около 100 человек могут находиться под упавшим щитом.

На месте происшествия проводится спасательная операция.