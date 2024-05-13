Депутат из Астраханской области заявил, что его машину взорвали в «зоне СВО»

Депутат-единоросс Астраханской областной думы, заместитель председателя регионального комитета по соцполитике Денис Харитонов рассказал, что его автомобиль взорвали. Из его поста можно сделать вывод, что это произошло в зоне .

По его словам, в начале марта он рассказывал о своей машине, на которой выполняет задачи « ». 11 мая при выполнении «очередного задания» автомобиль взорвался и сгорел, заявил депутат.

«Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища „Шмеля“, которые вез его родным. <…> Давно меня не взрывали в моей машине», — написал Харитонов.

Где именно произошел взрыв, он не сообщил. Депутат утверждает, что взрыв расследует «особый отдел бригады». Он не пояснил, что это значит.

РБК напоминает, что в 2014 году Денис Харитонов вступил в ряды сепаратистов самопровозглашенных республик Донбасса. Его имя также фигурировало среди 33 наемников ЧВК Вагнера, летом 2020 года в Беларуси. Он внесен в базу украинского проекта «Миротворец», где говорится, что Харитонов служил наводчиком в роте БМП под позывным Баян. В 2021 году Харитонов избрался в думу Астраханской области. Согласно сайту «Единой России», Харитонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медалью «За отвагу».