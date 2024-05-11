В Печоре обрушилась часть аварийной пятиэтажки. Спасатели эвакуировали 14 жителей

В городе Печора в республике Коми обрушилась часть аварийной жилой пятиэтажки по адресу: Печорский проспект, 69, сообщили в региональном МЧС.

Спасатели эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей. Жителей отправляют в два пункта временного размещения, расположенные в школе-интернате и детском доме.

Губернатор Коми Владимир Уйба заявил, что вылетает в Печору и подтвердил, что дом был признан аварийным.

«Комиинформ» со ссылкой на МЧС пишет, что обрушившаяся часть кирпичного дома была нежилой. В феврале 2023 года Печорская межрайонная прокуратура, проводившая проверку после сообщений СМИ, установила, что сделать капитальный ремонт в доме невозможно, поскольку он имеет «признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий». Как следует из сообщения прокуратуры, администрация муниципального района не смогла назначить этому дому — как и почти двум сотням других — управляющую организацию.