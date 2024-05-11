Участница шоу на телеканале «Пятница» назвала Севастополь «дырой». После критики главы города редакция заявила, что не согласна с этим мнением
Одна из участниц шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница» назвала Севастополь, из которого она приехала, «дырой». На ее слова обратил внимание назначенный Россией губернатор города, после чего телеканал выпустил заявление, а сама участница извинилась.
Эпизод шоу, в котором участницы пытаются сбросить вес, чтобы выиграть денежный приз, вышел в эфир 10 мая. В нем одна из участниц, Арина Киселева, рассказывая, что она осталась после съемок в Москве и ей не пришлось возвращаться в Севастополь, назвала его «дырой». При этом она отметила, что это ее любимый город, но она его «маленечко переросла».
Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, увидев возмущение в соцсетях, «не может не высказаться». «Уверен, что девушка уже осознала свою ошибку, видя такую реакцию общественности», — написал Развожаев. По его словам, у него также возникли вопросы к руководству проекта, которое опубликовало этот эпизод «на следующий день после великой даты — 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков». «Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно», — написал Развожаев.
После этого телеканал «Пятница» опубликовал пост, в котором заявил, что его мнение не совпадает с мнением участницы шоу. «Предполагаем, что она назвала „дырой“ свою квартиру, и не хотела никого обидеть», — говорилось в посте. Севастополь телеканал назвал «вдохновляющим и очень красивым» городом.
Сама Киселева написала, что говорила не о городе, а о своем доме, из которого она так и не смогла «сделать жилье, в которое хочется возвращаться». «Не хотела никого обидеть и прошу прощения, если мои слова кого-то задели. Севастополь люблю! А свою дыру — нет», — написала Киселева.
Также по поводу инцидента высказалась телеведущая Тина Канделаки, сотрудничающая с «Пятницей». Она назвала Севастополь одним из своих любимых городов и выразила надежду, что для участницы шоу случившееся будет «большим уроком». «Потому что сегодня, когда наши недруги бдительно относятся к тому, кто и что говорит о своей стране, особенно важно выбирать слова, чтобы не было возможности домыслить», — написала Канделаки.
Развожаев в ответ на это поблагодарил Канделаки «за оперативную реакцию и понимание того, почему эта тема настолько чувствительна для севастопольцев». «Все участники этой истории соответствующие выводы сделали», — заключил он.