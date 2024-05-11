Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы»

Владимир Путин учредил новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ», следует из президентского указа от 10 мая.

Звание будет присваиваться членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, проработавшим не менее 10 лет на постоянной основе или не менее 15 — не на постоянной. Также его смогут получить работники аппаратов избиркомов и организаций, обеспечивающих деятельность комиссий, если у них есть поощрения от ЦИК или награды от других госорганов.

Награждать почетным званием будут за проведение выборов и референдумов, развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей и достижение других «значимых результатов».

Ввести это звание предложили в Общественной палате РФ в начале марта 2024 года — после того, как во время взрыва в Бердянске Запорожской области погибла сотрудница назначенной Россией участковой избирательной комиссии. Инициатором предложения выступил заместитель председателя Общественной палаты Херсонской области Александр Малькевич.

В конце сентября 2023 года российские власти провели на оккупированных территориях четырех областей Украины (Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская) референдумы о вхождении в состав РФ. На Западе их результаты не признали и назвали «пародией» и «цинизмом».

Во время выборов президента в марте 2024 года на избирательных участках в России наблюдателей задерживали и отстраняли от работы, однако ЦИК заявил, что не зафиксировал нарушений. По итогам выборов движение наблюдателей «Голос» заявило, что в России еще никогда не было президентской кампании, которая «настолько не соответствовала бы конституционным стандартам».

как прошли президентские выборы в россии

Это были самые нечестные выборы в истории России Из-за масштабов фальсификаций нельзя даже прикинуть количество украденных голосов. Но мы нарисовали «хвост кометы» — по нему все понятно без слов

как прошли президентские выборы в россии

Это были самые нечестные выборы в истории России Из-за масштабов фальсификаций нельзя даже прикинуть количество украденных голосов. Но мы нарисовали «хвост кометы» — по нему все понятно без слов