Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что Россия не оставила цели завоевать Киев

Россия не отказалась от своих амбиций по захвату Киева, а защита украинской столицы остается одной из главных задач армии, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью The Economist.

По словам Павлюка, который был назначен командующим в феврале 2024 года, одна из наиболее неотложных его задач — создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Часть этих сил будет задействована в обороне столицы Украины. «Защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, что в будущем оборона столицы будет играть ключевую роль», — сказал Павлюк.

При этом уровень угрозы через два с половиной года после начала полномасштабного, как считает Павлюк, фундаментально изменился. По его мнению, российская армия больше не может совершать масштабные рейды на нескольких фронтах. Кроме того, она использует ракеты, только сошедшие с заводской линии, а не из больших запасов, которые были у нее в начале войны. ВСУ же, по его словам, значительно нарастили силы за это время.

Критическая фаза войны, по мнению Павлюка, наступит в ближайшие два месяца, когда американская помощь только начинает достигать линии фронта, а российское командование бросает в бой все имеющиеся силы для проверки истощенных и недостаточно снабженных войск Украины.

Павлюк считает, что российская армия продолжит сосредоточивать основные усилия на востоке Украины в районе Луганска и Донецка. При этом потеря города Часов Яр под Бахмутом, который считается важным стратегическим пунктом и стал центром активных боев, по его мнению, не будет иметь решающего значения, поскольку это «обычное городское поселение».

Александр Павлюк занял пост командующего Сухопутными войсками ВСУ в феврале 2024 года, сменив Александра Сырского, который, в свою очередь, стал главнокомандующим. В начале полномасштабного российского вторжения Павлюк несколько месяцев возглавлял Киевскую областную военную администрацию, а также год командовал силами обороны Киева.

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