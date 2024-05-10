Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против жителя Волгограда, который вскидывал руку в нацистском приветствии 9 мая под песню «День Победы»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против жителя Волгограда, который во время празднования 9 Мая танцевал и вскидывал руку в нацистском приветствии. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

По версии СК, мужчина «совершал противоправные действия, связанные с демонстрацией нацистской атрибутики» и «не реагировал на призывы присутствующих».

Видео произошедшего появилось в волгоградских телеграм-каналах 9 мая. На нем видно, как на набережной Волги мужчина марширует и отдает нацистское приветствие под песню «День Победы».

Вскоре после этого было распространено еще одно видео, на котором мужчина волгоградец называет свое имя — Василий Козловский — и приносит извинения. «Прошу простить меня за мой танец с поднятой рукой вверх. Я просто кривлялся и никого не хотел обидеть или оскорбить», — говорит он.