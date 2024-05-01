Умер музыкальный продюсер Андрей Тропилло, выпускавший альбомы «Аквариума» и «Кино»

Умер музыкальный продюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло. Об этом в фейсбуке сообщил его друг, художник Олег Бурьян.

Тропилло было 73 года. По информации «Медузы», он умер в Финляндии.

Тропилло называли первым музыкальным продюсером СССР. В 1979-м году он создал неофициальный лейбл «АнТроп», который занимался выпуском альбомов «Машины времени», «Аквариума», «Зоопарка», «Кино», «Алисы» и других культовых групп русского рока. Сам Тропилло выступал в качестве звукорежиссера пластинок и записывал некоторые инструментальные партии. Помимо этого он организовывал рок-концерты в Ленинграде.

В конце 1980-х и начале 1990-х «АнТроп» полулегально выпускал в СССР пластинки классических западных рок-групп, таких как Led Zeppelin, Black Sabbath, The Rolling Stones и The Beatles. Чтобы избежать претензий о нарушении авторских прав, пластинки выпускались с переработанными обложками — и сейчас считаются ценностью среди коллекционеров.