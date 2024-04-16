В Новосибирске назначили первого после отмены прямых выборов мэра. Им стал вице-губернатор Максим Кудрявцев

Пост мэра Новосибирска занял Максим Кудрявцев — бывший вице-президент «Ростелекома», заместитель губернатора Новосибирской области, пишет ТАСС. Кандидатура Кудрявцева 16 апреля была одобрена на сессии городского совета депутатов, назначение поддержали 40 из 45 депутатов.

Кудрявцев сообщил депутатам, что своей первоочередной задачей после вступления в должность видит уборку города и решение вопросов незавершенного строительства.

Инаугурация нового мэра назначена на 26 апреля. На пост мэра он избран сроком на пять лет.

Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска, занявшим этот пост после того, как в феврале 2023 года прямые выборы главы городской администрации были отменены.

Максим Кудрявцев до 2016 года занимал пост вице-президента «Ростелекома», затем до 2021 года был депутатом Госдумы, входил во фракцию «Единой России». В 2022 году он пришел работать в администрацию губернатора Новосибирской области, где в последнее время занимался вопросами «цифровой трансформации региона».

Предыдущим мэром Новосибирска был Анатолий Локоть, представляющий КПРФ. Он занимал этот пост с апреля 2014 года по январь 2024-го.

Из крупных российских городов прямые выборы мэра все еще сохраняются в Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ.