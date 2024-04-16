Главу Союза десантников Урала приговорили к девяти годам по делу о взятке. И сразу освободили как участника войны

В Екатеринбурге главу Союза десантников Урала Евгения Тетерина приговорили к девяти годам колонии по делу о посредничестве при передаче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК) и освободили от наказания в зале суда в связи с прохождением военной службы в период мобилизации.

По данным издания E1, Тетерина освободили на основании части 2 статьи 80.2 УК. Она предусматривает, что мобилизованные или контрактники могут быть освобождены от наказания со дня получения государственной награды или увольнения с военной службы. Издание Itʼs My City пишет со ссылкой на решение судьи, что Тетерин получил госнаграду. Его адвокат Дмитрий Бушухин называет освобождение своего подзащитного первым в России случаем применения этой нормы закона.

Обвинение просило для Тетерина 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 30 миллионов рублей. При этом прокурор просила в качестве смягчающих обстоятельств учесть боевые награды Тетерина, его состояние здоровья (он был ранен на фронте), а также участие в благотворительности.

Верх-Исетский районный суд вместе с девятью годами колонии назначил Тетерину 25 миллионов рублей штрафа. Сам Тетерин в суде своей вины не признал.

Евгения Тетерина задержали в ноябре 2021 года и обвинили в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он пообещал уральской компании, которая вела работы в карьере в поселке Шабры под Екатеринбургом, приостановить проверки Ростехнадзора за деньги. Их он оставил «в условленном месте».

В декабре 2022 года Тетерин не явился на суд из-за командировки в Донбасс. Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что это она предложила Тетерину помочь с возвращением домой мобилизованных с нарушениями, и написала ходатайство в суд с просьбой перенести предварительное слушание. Тетерин вернулся с фронта в декабре 2023 года с ранением. Суд возобновился в январе 2024 года.

В конце марта 2024 года Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности мобилизованных и заключивших контракт на прохождение военной службы в период мобилизации. Освобождение от наказания не распространяется на ряд тяжких преступлений (например, против половой неприкосновенности несовершеннолетних или связанные с «экстремизмом»), однако передача взятки к ним не относится.

кого будут освобождать от наказания

Власти уже почти два года «амнистируют» преступников за участие в войне. Теперь этот механизм прописан в УК — и касается сотен преступлений (даже геноцида!) Вот 350 статей УК, вину по которым можно искупить на «СВО»

кого будут освобождать от наказания

Власти уже почти два года «амнистируют» преступников за участие в войне. Теперь этот механизм прописан в УК — и касается сотен преступлений (даже геноцида!) Вот 350 статей УК, вину по которым можно искупить на «СВО»