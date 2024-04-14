Росавиация приостановила до утра полеты российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию

Росавиация объявила о временной отмене рейсов российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию.

Рейсы отменены в связи с выпуском авиационными властями извещения (NOTAM) о закрытии воздушного пространства:

в Израиле с 00:30 мск 14 апреля до 07:00 мск 14 апреля;

в Ираке с 23:45 мск 13 апреля до 05:30 мск 14 апреля;

в Иордании с 23:00 мск 13 апреля до 05:00 мск 14 апреля.

Рейсы приостановлены до снятия ограничений, говорится в сообщении Росавиации.

Иран атаковал Израиль десятками беспилотников и крылатыми ракетами в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В результате удара погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая двух генералов.

Израильские военные заявили, что военные, реализуя план подготовленного ответа, заглушили GPS в ряде районов. По словам представителя ЦАХАЛ, беспилотникам нужно несколько часов, чтобы достигнуть территории Израиля. Запуск крылатых ракет в ЦАХАЛ не прокомментировали. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в экстренном обращении заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

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