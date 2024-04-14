Небо Израиля открыли после атаки Ирана. Первым в аэропорту Тель-Авива приземлился самолет из России

Лайнер российской авиакомпании Red Wings стал первым пассажирским самолетом, который приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве после того, как Израиль вновь открыл воздушное пространство страны, временно закрытое из-за атаки Ирана.

Как пишет ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта, самолет Red Wings из Петербурга в Тель-Авив приземлился в 09:58 мск, почти точно по расписанию. Все рейсы, ожидавшиеся до него с 02:05 мск, были отменены или отложены.

Небо над Израилем закрывали с 00:30 до 07:30 мск из-за удара со стороны Ирана.

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля, применив более 300 ракет и беспилотников, в Армии обороны Израиля утверждают, что перехватили большинство из них. Иран пригрозил Израилю более масштабным нападением в случае, если официальный Иерусалим ответит на ночную атаку.