В Москве полицейские ворвались в квартиру дипломата из Кыргызстана, чтобы проверить документы

Министерство иностранных дел Кыргызстана выразило озабоченность из-за действий московских полицейских в отношении семьи советника посольства страны в Москве. Об этом представители МИД сообщили на встрече с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым.

В МИД заявили, что российские полицейские грубо нарушили положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года. Представители министерства подчеркнули, что действия полицейских «недопустимы, требуют тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности в возможно кратчайшие сроки».

Российский консул Андрей Бурьевой, в свою очередь, выразил сожаление из-за случившегося. По его словам, Москва получила дипломатическую ноту официального Бишкека. Сейчас, отметил консул, проводится проверка, об итогах которой проинформируют МИД Кыргызстана.

Двое московских полицейских 8 апреля ворвались в квартиру советника посольства Кыргызстана в Москве Манаса Жолдошбекова, требуя предъявить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет, сообщил 11 апреля российский телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, полицейские проникли в квартиру, взломав замок и повредив входную дверь.

Телеграм-канал утверждает, что Жолдошбеков и члены его семьи показали свои дипломатические паспорта, но полицейские «продолжили в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет, в результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата и нанесен психологический ущерб его несовершеннолетним детям».

После публикации в «ВЧК-ОГПУ» депутат Верховного совета Кыргызстана Дастан Бекешев поговорил с Жолдошбековым и сообщил, что «никто не пострадал, но инцидент был». «Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю что вытворяют с гражданами не имеющими иммунитета. Российская милиция видимо озверела», — добавил депутат.

«ВЧК-ОГПУ» утверждает, что по состоянию на 11 апреля полиция не проводила проверку из-за случившегося.

После теракта в «Крокус Сити Холле», в котором обвинили выходцев из Таджикистана, в городах России начали проводить массовые проверки в отношении иностранных граждан. «Русская служба Би-би-си» предполагала, что в Москве могли ужесточить проверки в отношении мигрантов.

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