Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

Во Флоренции в возрасте 83-лет умер модельер Роберто Кавалли. Об этом сообщили итальянские газеты La Stampa и Corriere della Sera. Они уточнили, что модельер продолжительное время болел.

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Роберто Кавалли работал в индустрии моды с 1970-х. Тогда он основал собственный бренд, запатентовал процедуру нанесения рисунков на кожаные изделия и создал коллекцию одежды. В 1972 году Кавалли открыл свой первый бутик в Сен-Тропе.

La Stampa отмечает, что у модельера осталось шестеро детей, младшему из которых чуть больше года.