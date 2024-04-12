Бывшего главу Международного союза биатлонистов приговорили к тюремному сроку за коррупцию. Он брал взятки у российских чиновников

Суд в Норвегии приговорил бывшего главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга к трем годам и месяцу лишения свободы по делу о коррупции, сообщает NRK.

Бессеберга обвиняли в получении взяток от российских чиновников в период с 2009 по 2018 годы. Он был признан виновным по девяти из десяти пунктов обвинения.

В частности, Бессеберга признали виновным в получении взяток в виде дорогих часов и поездок на охоту в Россию, Австрию и Чехию. Также Бессеберга признали виновным в том, что он пользовался услугами секс-работниц, которые ему предоставляла российская сторона, и пользовался служебной машиной за счет компании, занимавшейся телевизионными правами IBU.

Суд постановил конфисковать у Бессеберга полученные часы и 1,4 миллиона норвежских крон (около 121 тысячи евро). При вынесении приговора суд учел длительность расследования, но не возраст бывшего главы IBU (ему 78 лет), уточняет NRK. Сам Бессеберг заявил, что был «удивлен» приговором, и пообещал его обжаловать.

Андерс Бессеберг возглавлял Международный союз биатлонистов с 1993 по 2018 год. Он ушел с должности на фоне коррупционного скандала, связанного с сокрытием положительных допинг-проб российских спортсменов, а также нарушением антимонопольного законодательства при распределении прав на телетрансляции соревнований и коррупции при выборе Тюмени столицей ЧМ-2021.

Норвежское издания VG тогда писало, что с 2011 года руководство IBU скрыло 65 положительных проб россиян. В январе 2021 года независимая комиссия IBU обнародовала доклад, в котором утверждалось, что Бессеберг «последовательно продвигал и защищал российские интересы практически всеми своими действиями». В апреле 2023 года норвежская прокуратура обвинила Бессеберга в коррупции.

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