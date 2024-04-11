Заключенных иркутской колонии, которые изнасиловали осужденного Тахиржона Бакиева шваброй, приговорили к срокам от пяти до семи лет

Свердловский районный суд Иркутска приговорил к срокам от пяти до семи лет колонии шестерых заключенных ИК-6, участвовавших в изнасиловании другого осужденного Тахиржона Бакиева, сообщают правозащитники из проекта «Заправка 38».

В 2021 году Бакиева изнасиловали черенком от швабры. Участвовавшие в этом Артем Павлов и Евгений Лукашенко получили по семь лет колонии особого режима, Денис Рязанцев, Владимир Дудин и Владимир Глухих — по шесть лет колонии особого режима, а Юрий Цевун — пять лет колонии особого режима.

Как уточняют правозащитники, Павлов вводил Бакиеву в задний проход черенок от швабры, Лукашенко и Рязанцев наносили ему удары ботинками, Дудин удерживал голову Бакиева, Глухих принес пену для смазки, а Цевун — сам черенок.

Всех шестерых обвинили по статьям о насильственных действиях сексуального характера (132 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК). Общий срок с учетом уже отбытого для Павлова и Лукашенко неизвестен. Для Рязанцева он составил девять с половиной лет лишения свободы, для Дудина шесть с половиной, для Цевуна пять с половиной.

Защитник Бакиева Святослав Хроменков назвал приговор справедливым. «Не все подсудимые признали свою вину. Некоторые из них утверждают, что их действия не носили сексуального характера. Тем не менее, все они получили немаленькие сроки», — сказал он изданию «Люди Байкала».

Тахиржона Бакиева в 2019 году приговорили к семи годам колонии по статье о хищении оружия. Он утверждал, что во время потасовки заступился за многодетную мать, которой не вернули долг, и, забрав у обманувшего ее мужчины оружие, уехал. Бакиева отправили в ангарскую ИК-15, но в октябре 2020 года перевели в ИК-6 в Иркутске.

В 2021 году у Бакиева произошел конфликт с другими заключенными. По данным правозащитного проекта Gulagu.net, несколько осужденных «устроили конфликт, оскорбляли мусульманина Бакиева, порвали Коран». Он пожаловался администрации, но сотрудники колонии связали его и вернули в отряд, где заключенные избили его деревянной доской и засунули в задний проход швабру. После изнасилования Бакиеву зашили задний проход и установили калоприемник, он получил вторую группу инвалидности.

Троих сотрудников иркутской колонии, причастных к пыткам, обвинили в превышении должностных полномочий. В феврале 2023 года Алексею Агапову (бывший начальник колонии), Александру Медникову и Антону Ерохину назначили по пять лет колонии общего режима.

В начале февраля 2024 года Тахиржона Бакиева нашли мертвым в камере СИЗО Иркутска, куда его перевели после изнасилования. По информации правозащитников, он покончил с собой. В опубликованном ими письме Бакиев просил помощи. «У меня поврежден позвоночник, порваны кишки, на животе калоприемник, психика сломана. <…> Помогите, пожалуйста. Сам я уже не справляюсь. Не хочу умирать тут с формулировкой, что сам», — писал Бакиев.

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