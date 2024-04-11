В Нальчике ввели режим КТО. ФСБ сообщила, что заблокировала вооруженных людей на территории садового товарищества

Обновлено. В НАК сообщили, что в Кабардино-Балкарии убиты двое «боевиков, планировавших теракты и диверсии». Агентство утверждает, что они были членами международной террористической организации.

Сотрудники ФСБ в Нальчике Кабардино-Балкарской республики заблокировали на территории садового товарищества «Насып» вооруженных людей, «причастных к террористической деятельности», сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям вооруженные люди открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, заявили в НАК. О пострадавших не сообщается.

В части Нальчика и в Черекском муниципальном районе с 05:00 введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили ТАСС в оперштабе региона.

Режим КТО вводится на основании закона «О противодействии терроризму» и представляет собой особый правовой режим, необходимый для минимизации последствия потенциальных терактов. Во время режима КТО власти получают полномочия эвакуировать граждан и автомобили с определенной территории, отключать средства связи, контролировать телефонные переговоры, а сотрудники силовых ведомств могут без санкции суда беспрепятственно проникать в жилые или нежилые помещения и на территорию любых объектов, если этого требуют меры по борьбе с терроризмом.

Режим КТО, в частности, вводили 3 марта 2024 года в городе Карабулак в Ингушетии, где в одном из жилых зданий заблокировали «группу бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности». В Москве и Подмосковье режим КТО впервые вводили в конце июня 2023 года во время мятежа Евгения Пригожина, когда бойцы ЧВК Вагнера объявили о марше в столицу.