В Липецкой области беспилотник упал на здание строящейся больницы

В селе Доброе Липецкой области в ночь на 11 апреля беспилотник упал на строящееся здание терапевтического корпуса Центральной районной больницы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

В результате начался пожар на площади около четырех квадратных метров. Спустя некоторое время Артамонов сообщил, что пожар потушили, повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

Село Доброе находится примерно в 40 километрах к северо-востоку от Липецка. Об угрозе атаки беспилотников в районе губернатор сообщил около двух часов ночи по московскому времени. С марта 2024 года в Липецкой области несколько раз вводили режим воздушной опасности из-за угрозы атак дронов со стороны Украины — в прошлый раз он объявлялся утром 9 апреля, до этого — в воскресенье, 7 апреля.