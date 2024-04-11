Крупнейший в России производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность государства. Владельцы обратились в Верховный суд

Крупнейший в России производитель вина «Кубань-Вино», который изъяли по иску Генпрокуратуры, перешел в собственность государства. Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре юридических лиц, обратило внимание РБК.

Государству также достались агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант». Смена собственника всех компаний была зарегистрирована 10 апреля.

Ранее этими предприятиями владела группа компаний «Ариант». Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об их изъятии в пользу государства 5 апреля.

Накануне стало известно, что представители ГК «Ариант» обратились в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении иска, попросив проверить законность действий судей.

В частности, авторы обращения указывали, что рассмотрение дела прошло в рекордно короткий срок, а ответчикам ограничили доступ к материалам дела и отказали в переносе сроков рассмотрения, дав им всего три дня на изучение 25 томов. Кроме того, они отмечали, что обеспечительные меры были приняты уже в день поступления иска в суд.

В середине февраля Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства акции Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и Кузнецкого завода ферросплавов, принадлежащих «Компании Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых. По версии ведомства, Антиповы якобы незаконно получили эти активы в результате приватизации в 1990-х годах. Суд удовлетворил иск ведомства 26 февраля.

После этого Генпрокуратура потребовала взыскать с «Компании Эталон» и ее владельцев 25,8 миллиарда рублей неосновательного обогащения. Позднее ведомство увеличило сумму иска до 105 миллиардов, включив в список ответчиков группу компаний «Ариант» и связанных с ней предпринимателей Александра Аристова и Алексндра Кретова, а также их родственников. В счет неосновательного обогащения Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства ряд предприятия группы компаний «Ариант» и Катав-Ивановский литейный завод, которые, по версии ведомства, были приобретены за счет прибыли, полученной бизнесменами от незаконно приватизированных заводов.

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Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)

О национализации в России

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)