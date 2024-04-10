В Кременной под обстрел попали журналисты «Вести Луганск». Погиб сопровождавший их офицер пресс-службы Минобороны РФ

Съемочная группа канала «Вести Луганск» попала под обстрел в районе города Кременная в Луганской области, контролируемой российскими войсками.

Как сообщает канал «Россия-1», корреспондент Артем Юндас и оператор Денис Шум приехали 10 апреля для съемок в танковый батальон в Серебрянском лесничестве. Их сопровождал майор Евгений Половодов, старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад».

В ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ представитель пресс-службы Минобороны РФ погиб. Юндас получил контузию, Шума госпитализировали с осколочным ранением ноги.

Половодов занимался организацией работы журналистов на фронте и сам делал репортажи с передовой, отмечает госканал. По данным «Коммерсанта», Половодову было 33 года. С 2015 года он был офицером подразделения информационного обеспечения в Воронеже, а в 2021 году работал в Сирии. С началом полномасштабной войны в Украине оказался в составе пресс-центра Западной группировки российских войск. У него остались жена и малолетний сын.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от профильных международных структур осудить атаку на журналистов. «Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует. Под прицел украинских боевиков попадают относящиеся к гражданским лицам безоружные корреспонденты, фотографы и операторы», — говорится в комментарии МИДа.

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