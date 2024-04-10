Суд в Тюмени оштрафовал активиста Антона Коврика на 300 тысяч рублей по делу о пожертвованиях ФБК. Его освободили от наказания, зачтя срок в СИЗО

Суд в Тюмени приговорил омского активиста Антона Коврика, обвиняемого по статье о финансировании экстремистской деятельности, к штрафу в размере 300 тысяч рублей, сообщает издание «7×7. Горизонтальная Россия».

В пресс-службе судов региона изданию уточнили, что активиста освободили от наказания, зачтя время содержания в СИЗО.

По данным проекта «Омское гражданское объединение», Коврика задержали 6 сентября. В квартире активиста прошел обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов изъяли всю технику. Причина задержания на тот момент не была известна, однако в тот день обыски по делам о донатах ФБК прошли еще в как минимум трех регионах России.

После этого активиста увезли в Тюмень. Вскоре стало известно, что Коврика задержали за пожертвование ФБК. О какой сумме шла речь, не уточнялось. В том же месяце активиста включили в перечень «экстремистов и террористов» и поместили в СИЗО.

Других подробностей о деле Коврика не сообщалось. По данным «Омского гражданского объединения», в 2021 году активиста задержали во время акции в поддержку политика Алексея Навального. В 2022 году Коврика оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии за антивоенный пикет.

Генпрокуратура потребовала объявить ФБК и штабы Навального, открытые политиком в ходе его предвыборной президентской кампании, «экстремистскими организациями» в апреле 2021 года. После этого штабы в регионах объявили о закрытии.

По подсчетам «Холода», с тех пор как минимум 53 человека стали обвиняемыми по уголовным делам, связанным с ФБК. На данный момент известно, что 18 фигурантов таких дел были осуждены. Еще 16 человек ожидают вынесения приговора, а 19 обвиняемым удалось уехать из страны. Статус еще двух человек неизвестен. Фигурантами уголовных дел из-за донатов ФБК стали как минимум 15 человек.