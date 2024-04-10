СК закончил расследование убийства ректора махачкалинского религиозного института. Заказчиком назвали бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева

Следственный комитет назвал заказчиком убийства ректора Института теологии и международных отношений Махачкалы Максуда Садикова, совершенного в 2011 году, бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, выяснил «Коммерсант».

Садикова убили в июне 2011 года на улице Махачкалы. В него выстрелили из пистолета не менее 16 раз, когда он вышел из машины вместе с племянником и направился к своему дому. Садиков умер на месте. Как пишет «Коммерсант», дело возбудили сразу, однако несколько лет по нему ничего не происходило. Расследование возобновилось только в августе 2022 года.

В марте 2023 года задержали подозреваемого в исполнении убийства, сотрудника охранного предприятия Рамазана Магомедова, а в июне следствие привлекло в качестве обвиняемого бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева. По данным «Коммерсанта», который ссылается на материалы дела, он решил организовать убийство Садикова «на фоне ранее возникших личных неприязненных отношений». Он привлек «не установленных следствием лиц», а те, в свою очередь, нашли исполнителей за деньги.

26 мая 2023 года Минюст России объявил Гаджиева «иноагентом». На следующий день дагестанское отделение «Единой России» сообщило об исключении Гаджиева «за действия, дискредитирующие партию».

В марте издание Romania Breaking News опубликовало расследование, основанное, как утверждалось, на утекших записях разговоров Гаджиева. В нем говорилось, что бывший депутат уехал в Дубай, где получил «золотую визу», а также — что он с женой владеет домом в Майами в США и пытается получить европейский паспорт. Глава Дагестана Сергей Меликов после исключения Гаджиева из «Единой России» заявил, что бывший депутат «за европейский паспорт оказался готов поливать грязью все, что нам близко и дорого: своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию» и назвал его исключение из партии правильным.

Издание утверждало, что Гаджиев поддерживал войну и финансировал один из дагестанских батальонов. В июне 2022 года назначенный Россией глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин выразил Гаджиеву благодарность за «поддержку и участие в судьбе Донбасса», а также за оказываемую им гуманитарную помощь. В феврале 2024 года МВД России объявило Гаджиева в розыск. Статья в карточке бывшего депутата указана не была. После этого, как утверждает «Коммерсант», Гаджиева заочно арестовали.

Гаджиев был депутатом Госдумы с 2003 по 2021 годы. Он, как пишет «Новая газета Европа», был соавтором более 300 законопроектов, в том числе, поддержал «закон Димы Яковлева», запретивший американцам усыновлять российских детей, и «пакет Яровой», который устанавливал слежку за пользователями интернета и телефонными абонентами. Также он был соавтором первого закона об «иностранных агентах» в 2012 году.