Reuters: правительство России рассматривает возможность снижения экологических стандартов бензина из-за его возможного дефицита

Правительство России рассматривает возможность смягчения экологических стандартов топлива в условиях его возможного дефицита, пишет Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

С 2016 года в России действует запрет на продажу бензина ниже экологического класса «Евро-5». По словам собеседников издания, министерство энергетики рассматривает вариант снизить нормы содержания некоторых добавок и этанола в бензине, чтобы «создать основу для дополнительного производства». Содержание серы при этом останется неизменным, утверждают они.

Эта мера, говорят источники Reuters, поможет увеличить производство бензина на устаревших нефтеперерабатывающих заводах. Основная часть производства низкосортного бензина в России, отмечает издание, приходится на Орский НПЗ, остановившийся из-за наводнения в Оренбургской области, и Ангарский завод в Восточной Сибири.

По расчетам собеседников издания, смягчение норм может принести внутреннему рынку дополнительно 10% или от 300 до 350 тысяч тонн бензина в месяц, чего будет достаточно для удовлетворения растущего сезонного спроса.

В 2023 году общий объем производства бензина в России достиг почти 44 миллионов тонн. В первом квартале 2024 года оно составляло 11,1 миллиона тонн, пишет Reuters. По оценке издания, к концу марта атаки украинских дронов привели к сокращению российских мощностей по первичной переработке нефти примерно на 14%.

В Минэнергетики России на запрос о комментарии не ответили.

С начала года российские нефтеперерабатывающие заводы регулярно подвергаются атакам украинских дронов. В марте на рязанском НПЗ «Роснефти» были повреждены две установки первичной переработки нефти, а Новошахтинский НПЗ в Ростовской области был остановлен после того, как на его территории упали сбитые беспилотники. От атаки дрона пострадала установка первичной переработки на Нижегородском НПЗ «Лукойла», а 16 марта беспилотники атаковали НПЗ в Самарской области. С 1 марта 2024 года правительство России запретило экспорт бензина на полгода.

В начале апреля Reuters со ссылкой на источники писал, что Россия попросила Казахстан создать аварийный резерв в 100 тысяч тонн бензина для поставки в случае его нехватки из-за атак украинских дронов. Также, по данным Reuters, Россия в марте резко увеличила закупку бензина в Беларуси.

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