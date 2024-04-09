В Вильнюсе задержали подозреваемого в нападении на посольство России

Полиция Литвы задержала подозреваемого в нападении на посольство России в Вильнюсе, пишет Delfi.

Имя задержанного и другие данные о нем не приводятся. Известно лишь, что он 1974 года рождения и ранее «уже попадал в поле зрения полиции». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Правоохранительные органы ведут расследование по факту причинения ущерба имуществу опасным для общества способом. Подозреваемому в преступлении может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

7 и 8 апреля посольство России в Вильнюсе забросали бутылками с зажигательной смесью. По данным следствия, в первый раз здание посольства было атаковано в 2:15 ночи 7 апреля, во второй — спустя сутки, в 2:46 ночи 8 апреля. В обоих случаях, как заявили в полиции, повреждения получила стена посольства.