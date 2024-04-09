Российским авиакомпаниям и аэропортам рекомендовали обслуживать в приоритетном порядке участников войны в Украине

Росавиация направила телеграмму российским авиакомпаниям и аэропортам, в которой рекомендовала предоставлять приоритетное обслуживание пассажирам — участникам войны в Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию телеграммы, подлинность которой подтвердили источники в авиакомпаниях и аэропорту Шереметьево.

Участников войны предлагается обслуживать в приоритетном порядке при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра в аэропортах.

Росавиация также просит исключить случаи некорректного общения персонала с военными и оказывать содействие на всех этапах перевозки.

В документе говорится, что авиакомпаниям следует принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы, если военный опоздал на вылет по уважительным причинам. Участников войны с ограничениями мобильности рекомендуется размещать на наиболее комфортных местах, но соблюдая требования безопасности полетов.

РБК напоминает, что в нынешнем году произошло несколько конфликтов между участниками войны в Украине и авиакомпаниями. Так, бортпроводники обвинили пассажира рейса «Победы» Москва-Барнаул в курении в туалете самолета. Мужчину, недавно вернувшегося с войны, сняли с рейса, а сотрудники полиции составили на него административный протокол. Пассажир не признал, что курил в салоне, но уточнил, что курил на перроне аэропорта (что также запрещено). Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что участника войны сняли с рейса.

На другом рейсе «Победы» участник войны не смог попасть в самолет из-за овербукинга. Позже авиакомпания извинилась перед пассажиром, вернула ему деньги за билет и предоставила сертификат на билеты на любую дату.

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