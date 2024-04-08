Власти Оренбургской области начали эвакуацию жителей города Новотроицк, находящегося рядом с Орском. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

По словам Паслера, эвакуация была начата после того, как вода перелилась через дамбу, защищающую город.

«Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения», — написал губернатор в телеграм-канале.

Новотроицк — пригород Орска с населением 75 тысяч человек, расположенный от него в нескольких километрах. В Орске 5 и 6 апреля два раза прорвало дамбу, из-за чего город частично затопило, и власти эвакуировали более 1,1 тысячи человек. 7 апреля уровень воды в реке Урал в Орске начал снижаться.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин утром 8 апреля предупредил о «беспрецедентном» наводнении, которое ожидается в городе в течение трех ближайших дней. Он призвал жителей, дома которых находятся в зоне подтопления, покинуть их прямо сейчас, не дожидаясь подъема уровня воды.

Наводнение в Оренбургской области

В Орске прорвало вторую дамбу. Вода добралась и до Оренбурга — там тоже началась эвакуация жителей По «наихудшему сценарию» в зоне затопления в Орске окажется более шести тысяч домов, предупредили власти

Наводнение в Оренбургской области

В Орске прорвало вторую дамбу. Вода добралась и до Оренбурга — там тоже началась эвакуация жителей По «наихудшему сценарию» в зоне затопления в Орске окажется более шести тысяч домов, предупредили власти