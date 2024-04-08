Суд продлил арест режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об «оправдании терроризма»

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил до 4 мая арест режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист ясный сокол».

Беркович во время заседания выступила с речью, в которой заявила, что не совершала вменяемого ей преступления и попросила изменить меру пресечения на домашний арест.

Если предыдущие 11 месяцев логика была мне неприятна, но понятна, сейчас, когда мы ознакомились со всеми материалами дела, непонятна. Каждый раз мы слышали, что обстоятельства не изменились. Мы не дали признательных показаний, и т. д., я понимала логику. Сейчас расследование закончилось. Повлиять на него мы не можем. Повлиять на свидетелей тоже. Ничего нового там не появится. Если мера пресечения будет изменена на домашний арест, я никуда не денусь. Если мера пресечения изменится, то многим людям станет лучше. Мир мрачный, сразу куча детей, больных детей и пожилых людей, просто всем станет хорошо. Конкретно сейчас суду никак не помешает, ни суду, ни траве, ни котятам, если до суда мы побудем дома. Куче людей станет хорошо. Я очень надеюсь на первый вариант.

Светлана Петрийчук также попросила отменить ходатайство следствия о продлении содержания под стражей, отметив, «никаким образом» не стала бы вмешиваться в следствие и давить на свидетелей.

В зал на заседание не пустили ни журналистов, ни слушателей, ни родственников обвиняемых, организовав трансляцию в отдельном зале. «Медиазона» пишет, что приставы объяснили это тем, что в здание суда никого не пускают после 18:00, но заседание должно было начаться за два часа до закрытия суда.

Судья удовлетворила просьбу следствия и оставила Беркович и Петрийчук под арестом. На вынесение решения у нее ушло меньше 10 минут. К концу этого срока Беркович и Петрийчук проведут под арестом уже год — обеих задержали 4 мая 2023 года.

Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист ясный сокол», который в 2022 году получил премию «Золотая маска» за работу драматурга и художника по костюмам. В поддержку Беркович и Петрийчук выступали независимые правозащитники, а «Новая газета» опубликовала петицию, которую подписали более 16 тысяч человек.

По версии следствия, постановка, в которой рассказывается о женщинах, уезжающих вслед за женихами в Сирию, «оправдывает» терроризм. Экспертизу по делу проводил создатель науки «деструктологии» Роман Силантьев, который нашел в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма». В ответ на обращение адвоката Беркович Сергея Бадамшина Минюст России заявил, что так как деструктология не является наукой, исследование, которое провел Силантьев, не может считаться собственно экспертизой.

что говорилось в экспертизе по делу

«Медуза» публикует «экспертизу» по делу об «оправдании терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол» В этом документе утверждается, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство»

что говорилось в экспертизе по делу

«Медуза» публикует «экспертизу» по делу об «оправдании терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол» В этом документе утверждается, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство»