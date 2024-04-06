Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий документ, датированный 5 апреля, опубликовала правительственная газета Resmi gazete.

«Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами, в соответствии с законом об иностранцах и международной защите», — говорится в документе. Причины этого решения не уточняются.

Власти Таджикистана пока не комментировали ситуацию, однако два источника «Радио Озоди» в правительстве Таджикистана подтвердили возобновление визового режима.

«Это правда. Действительно Турция вводит визу, однако пока нам никак не известны условия, сроки и другие детали этого решения», — сказал один из собеседников издания. Другой источник добавил, что теперь, согласно дипломатическим правилам, Таджикистан должен будет ввести визовый режим в отношении граждан Турции.

Российские издания связывают решение турецких властей с терактом в «Крокус Сити Холле». Издание РБК напоминает, что после теракта Турция провела несколько рейдов против сторонников « », ячейка которого взяла на себя ответственность за теракт.

В апреле турецкое издание Hurriyet сообщило, что в Стамбуле был задержаны два сторонника ИГИЛ, которые, как утверждается, планировали совершить теракт в Турции. В числе задержанных был 37-летний гражданин Таджикистана. Перед этим издание писало, что двое подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» незадолго до этого побывали в Турции.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, 551 пострадал.

Ответственность за произошедшее практически сразу взяла на себя ячейка «Исламского государства» в Афганистане под названием «Вилаят Хорасан». Власти России заявляют о причастности Украины к теракту. Киев эти обвинения отвергает.

По делу о теракте задержали не менее 15 человек, как минимум десять из них арестованы, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.

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