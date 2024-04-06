МВД России подало иск на 1,5 миллиона рублей к бывшим сотрудникам полиции, подбросившим наркотики Ивану Голунову

МВД России подало иск о взыскании 1,5 миллиона рублей с бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту , сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.

«Взыскать с ответчиков солидарно в пользу МВД России сумму невозмещенного ущерба, которая составляет 1 500 000 рублей в равных долях», — говорится в опубликованном адвокатом документе.

Бадамшин напомнил, что эти средства ранее взыскали с МВД в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда. Соответствующее решение суд вынес в декабре 2022 года. Летом 2023-го стало известно, что ведомство выплатило журналисту указанную сумму.

Пять бывших полицейских, подбросивших наркотики Голунову, приговорили к реальным срокам лишения свободы в мае 2021 года. Их судили по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Спустя год им смягчили наказание. В июне 2023 года трем фигурантам дела заменили сроки принудительными работами. Осенью того же года стало известно об условно-досрочном освобождении бывшего полицейского Дениса Коновалова.

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