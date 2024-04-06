Мэр Оренбурга потребовал от жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления, пригрозив им принудительной эвакуацией 

Мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям города и окрестностей с призывом немедленно эвакуироваться из районов, находящихся в зоне подтопления.

«Относитесь серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно при участии сотрудников полиции», — написал он в своем телеграм-канале.

Салмин также подчеркнул, что уровень воды в реке Урале достиг 855 сантиметров. По его словам, вода продолжит прибывать, а ночью может достичь критической отметки. В мэрии Оренбурга сообщили, что опасной считается отметка в 930 сантиметров.

«Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления», — резюмировал мэр.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало насыпную дамбу, в результате чего около двух с половиной тысяч домов оказались подтоплены. В регионе объявлен режим ЧС, жителей эвакуируют.

Подробнее про прорыв дамбы

В Оренбургской области после прорыва дамбы около двух с половиной тысяч домов оказались подтоплены, тысячи жителей эвакуированы Власти полагают, что вода уйдет не раньше, чем через полторы-две недели

Подробнее про прорыв дамбы

В Оренбургской области после прорыва дамбы около двух с половиной тысяч домов оказались подтоплены, тысячи жителей эвакуированы Власти полагают, что вода уйдет не раньше, чем через полторы-две недели