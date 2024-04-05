«Редколлегия» учредила специальную премию «За мужество и верность профессии». Первую награду вручили Антонине Фаворской

Создатели премии «Редколлегия» учредили специальную премию «За мужество и верность профессии». Об этом сообщается на сайте «Редколлегии».

Первым лауреатом премии объявлена журналистка и фотограф Sotavision Антонина Фаворская.

В отличие от традиционной «Редколлегии», лауреатом премии «За мужество и верность профессии» будут награждать не за конкретный репортаж, а за журналистскую работу в целом.

Фаворская освещала практически все суды политика Алексея Навального в колониях, а также сняла последнее видео с политиком на заседании 15 февраля, где он выступал по видеосвязи.

Фаворской в конце марта предъявили обвинения в «участии в экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК). Следствие утверждает, что она якобы собирала материалы, делала видеоролики и публикации для Фонда борьбы с коррупцией, объявленного в России «экстремистской организацией». Фаворскую отправили под арест.

Представители российских независимых медиа и правозащитных организаций требуют прекратить преследование Фаворской. После ареста журналистки они в открытом письме к ООН и Еврокомиссии призвали международное сообщество обратить пристальное внимание на преследования журналистки «в контексте усугубления антидемократического режима в России».

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