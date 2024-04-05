Бывшему совладельцу Spar в Петербурге запросили восемь лет колонии по делу о мошенничестве

Прокуратура запросила реальные сроки для бывшего совладельца торгового дома , развивавшего сеть супермаркетов Spar на северо-западе России, Аллахверди Абдуллаева и двух топ-менеджеров компании по делу о мошенничестве, сообщает «Коммерсант».

В ходе прений в Головинском суде Москвы гособвинитель запросил для Абдуллаева и финансового директора «Интерторга» Марианны Левинтовой по восемь лет колонии общего режима со штрафом в миллион рублей, а для юриста компании Игоря Защеринского — семь лет и шесть месяцев с таким же штрафом.

Обвинение попросило признать фигурантов дела виновными в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.1 УК). По версии прокуратуры, они причастны к хищению более 8,65 миллиарда рублей у Сбербанка.

Приговор по делу огласят 24 апреля.

Бывшего совладельца торгового дома «Интерторг» Аллахверди Абдулаева и топ-менеджеров компании задержали весной 2021 года. За полгода до этого в розыск объявили брата Абдулаева и второго совладельца «Интерторга» — Мушвига Абдулаева. Следствие так и не установило его местонахождение, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, в 2018 году представители «Интерторга» заключили кредитные договоры со Сбербанком, предоставив ложные сведения и не собираясь выполнять свои обязательства. Фигуранты дела, считает следствие, получили многомиллиардный заем и потратили деньги по собственному усмотрению.

Генпрокуратура России на основании данных ФСБ о возможном давлении на правосудие добилась переноса рассмотрения дела из Петербурга в Москву. Несмотря на тяжесть обвинений, суд оставил фигурантов дела под домашним арестом.