Суд вынес новый приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника на Камчатке, обвиненным в растрате

Городской суд Петропавловска-Камчатского повторно рассмотрел дело сотрудников Кроноцкого заповедника, обвиняемых в растрате.

Обвиняемым приговорены к лишению свободы на сроки от 2,6 до 5 лет, сообщила пресс-служба суда. «Руководителю юридического лица» (в сообщении пресс-службы суда имена фигурантов не указаны — прим. «Медуза») назначен реальный срок — 4,5 года колонии — он взят под стражу в зале суда. Остальные обвиняемые получили условные сроки.

Сотрудников заповедника обвиняли в растрате 454 миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета на очистку территории от мусора. По версии обвинения, они создали видимость утилизации отходов коммерческой структурой, фактически захоронив мусор на заповедной территории и тем самым причинив значительный экологический ущерб. Фигуранты дела вину отрицают.

РИА Новости уточняет, что единственным приговоренным к реальному сроку стал предприниматель Руслан Ошуров. Заместители директора заповедника Роман Корчигин и Оксана Терехова, а также бывшие сотрудники Дарья Паничева и Николай Поздняков приговорены условно.

Уголовное преследование еще одного фигуранта — бывшего директора Кроноцкого заповедника Тихона Шпиленка, умершего в 2016 году, — прекращено в связи с его смертью.

В июле 2022 года сотрудников Кроноцкого заповедника приговорили к срокам от трех до пяти с половиной лет лишения свободы в колониях общего режима. Дело и приговор вызвали большой общественный резонанс. Сотрудников заповедника поддержал губернатор региона и глава Минприроды. В феврале 2023 года краевой суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

«По сравнению с первоначальным приговором мы смогли добиться смягчения наказания», — заявил адвокат Александр Андреев, слова которого приводит пресс-служба заповедника, добавив, что защита будет подавать апелляцию.

«Сегодняшнее решение суда — это выигранный бой в еще не выигранной юридической баталии, но это существенный шаг на пути к справедливости», — сказал он.

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