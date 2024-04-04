Суд в Перми назначил бывшему члену «Мемориала» условный срок по делу о попытке контрабанды архивов организации в Европу

Индустриальный районный суд Перми признал бывшего члена правления пермского «Мемориала», главу « исторической памяти» Александра Чернышова виновным в покушении на контрабанду, сообщает Properm.ru. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Чернышова освободили в зале суда под подписку о невыезде. Суд постановил передать архивы пермского «Мемориала» на хранение в Российский государственный архив социально-политической истории.

Прокурор просил приговорить Чернышова к трем годам колонии. Чернышов, как было объявлено на суде, признал вину.

По версии обвинения, Чернышов и бывший глава пермского отделения «Международного Мемориала» Роберт Латыпов пытались вывезти в Германию архивные документы ликвидированного «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность. На судебном процессе прокурор заявил, что Чернышов дал признательные показания и сообщил, что вместе с Латыповым пытался организовать вывоз документов «Мемориала» в Германию. Чернышова задержали в аэропорту Шереметьево в мае 2023 года, откуда он, как утверждается, собирался вылететь в Турцию. Роберт Латыпов говорил, что архив «Мемориала» собирались перевезти из Перми в Москву на безопасное хранение, но документы «захватила ФСБ». Правозащитник утверждал, что в архиве не было «каких-то действительно исторических документов». Латыпов говорил, что Чернышов не имел отношения к отправке архива в Москву, а только помогал волонтерам при сборе документов. Роберт Латыпов, в отношении которого расследуют уголовное дело, в сентябре 2023 года объявлен в международный розыск. Он находится за границей.

Верховный суд России в декабре 2021 года постановил ликвидировать «Международный Мемориал». Тогда же Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал».

70-летнего сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова в феврале 2024 года приговорили к двум с половиной годам колонии по обвинению в повторной «дискредитации» армии РФ из-за антивоенной статьи «Им хотелось фашизма. Адвокаты Орлова после приговора подали жалобу на негуманное обращение и нарушение его прав.

Читайте также

Председателя «Мемориала» Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии за антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским На заседаниях суда Орлов читал «Процесс» Франца Кафки

Читайте также

Председателя «Мемориала» Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии за антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским На заседаниях суда Орлов читал «Процесс» Франца Кафки