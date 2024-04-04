Доцента Петербургского университета путей сообщения уволили после штрафа по протоколу о «дискредитации» армии

Доцента Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова, которого накануне оштрафовали по административной статье о «дискредитации» армии, уволили из вуза. Об этом «Фонтанке» рассказал сам преподаватель.

«Я уволен по соглашению сторон полчаса назад. От ректора поступил запрет даже перенести этот процесс на пятницу», — сказал Бураков.

Как писало издание, сотрудники правоохранительных органов задержали преподавателя во время занятий вечером 2 апреля. Поводом для задержания послужила аватарка Буракова во «ВКонтакте», на которой был размещен герб Украины и пацифистское высказывание. На следующий день Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал преподавателя на 30 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», Бураков поставил этот аватар в марте 2014 года.

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