Власти Кубани пообещали миллион рублей за подписание контракта на службу в армии. С начала года в регионе в третий раз увеличили сумму выплат

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев увеличил до миллиона рублей сумму единовременной региональной выплаты военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ.

Как сообщил глава региона, такую выплату получат жители региона, которые заключили контракт на службу в армии с 1 апреля. Кондратьев назвал это решение «очередным шагом поддержки» тех, кто отправится воевать в Украину.

Издание «93.ру» отмечает, что с начала года власти Кубани уже в третий раз поднимают сумму единовременной выплаты тем, кто заключает контракт с Минобороны России. В конце января Кондратьев увеличил сумму выплаты с 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а в середине февраля поднял выплату до 500 тысяч рублей.

2 апреля сумму региональной выплаты за подписание контракта на службу в армии увеличили власти Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев распорядился выплачивать новым контрактникам по 700 тысяч рублей. Издание «7×7» отмечало, что после увеличения Ростовская область оказалась на втором месте по стране по сумме этой выплаты — больше только в Петербурге, где она составляет 905 тысяч рублей.

Региональные выплаты начисляются вдобавок к единой сумме, утвержденной на федеральном уровне Владимиром Путиным для тех, кто в период проведения заключил контракт сроком на год и более. С 21 сентября 2022 года она составляет 195 тысяч рублей.

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