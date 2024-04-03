В поликлиники Петербурга после завершения пандемии продолжают поставлять препараты от коронавируса. Врачи говорят, что их приходится выкидывать

Спустя почти год после того, как ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19, в поликлиники Санкт-Петербурга продолжают поступать препараты от коронавируса, которые уже некому выдавать, пишет «Бумага».

Сотрудники трех поликлиник Невского района рассказали изданию, что у них скопились излишки препаратов, которые Минздрав РФ постановил выдавать пациентам с подтвержденным коронавирусом. Врачи объяснили это тем, что к ним обращается крайне мало пациентов с коронавирусом. Тем не менее, почти каждый месяц в поликлиники привозят по несколько коробок лекарств, которые приходится раздавать или выбрасывать.

«Мы вынуждены отдавать их даже тем, чей мазок [на ковид] не готов. Говорим, что если будет положительный, принимайте. Бывает, что мы не успеваем раздать лекарства и просто выбрасываем остатки», — рассказал на условиях анонимности врач одной из поликлиник («Бумага» не уточняет ее названия).

О похожей ситуации журналистам сообщили сотрудники двух других поликлиник. «В реестре о выдаче лекарств вписываем , но на самом деле не отдаем. Медсестры и врачи просто утилизируют его — вынимают сами таблетки из блистеров, рвут упаковку и выбрасывают в мусорное ведро», — заявил врач. Он пояснил, что таблетки приходится выбрасывать из-за истекающих сроков годности.

«Бумага», проанализировав госзакупки, выяснила, что во время пандемии поликлиники закупали лекарства от коронавируса примерно раз в несколько месяцев. Например, поликлиника 19 Фрунзенского района в декабре 2020 года закупила «Коронавир» и его аналоги на 4,5 миллиона рублей, после чего закупала их 2-3 раза в год на суммы 2-3 миллиона рублей.

К концу 2023 года большинство поликлиник перестали закупать препараты от ковида. Исключением стали поликлиника 19, закупившая на следующий год «Коронавира» и аналогов на 2,4 миллиона, а также поликлиника 117, купившая препаратов на 670 тысяч. При этом, как отметили собеседники издания, лекарства по-прежнему продолжают поступать со складов, на что власти Санкт-Петербурга в январе 2023 года выделили 98,5 миллиона рублей.

Распространение коронавируса началось в Китае в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения в январе 2020 года, а в марте 2020-го глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире «можно охарактеризовать как пандемию».

В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса. На тот момент в России, по официальным данным, было выявлено более 22 миллионов случаев заражения вирусом. По состоянию на конец марта 2024 года в России было выявлено более 21 тысячи случаев заражения.