Правящая партия Грузии заявила, что повторно внесет в парламент законопроект об «иноагентах». Год назад его отозвали после протестов

Правящая партия «Грузинская мечта», составляющая большинство в парламенте, приняла решение повторно внести законопроект об «иноагентах», который был отозван весной 2023 года после протестов, сообщил исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе на собрании партии.

Законопроект будет внесен с таким же текстом, как и в предыдущий раз, но вместо термина «агент иностранного влияния» в нем будет использоваться термин «организация, осуществляющая интересы иностранной державы», заявил Мдинарадзе.

По его словам, законопроект будет рассмотрен 3 апреля и принят парламентом во всех трех чтениях до конца сессии, которая завершается в конце июня.

Текст внесенного год назад законопроекта предусматривал, что в Грузии появится реестр «иностранных агентов», в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Такие организации должны будут публиковать годовой финансовый отчет. В случае нарушения для них предусмотрены финансовые санкции.

В первый раз законопроект об «иноагентах» был инициирован в феврале 2023 года, а в начале марта парламент Грузии принял его в первом чтении. После этого в Тбилиси начались массовые протесты, на которых полиция задерживала людей, разгоняла их водометами и применяла слезоточивый газ. Законопроект осудили в США и Евросоюзе, а российские журналисты, активисты, музыканты и общественные деятели, объявленные Минюстом «иноагентами», обратились к грузинскому парламенту с просьбой не принимать закон. Спустя два дня законопроект был отозван из-за «разногласий в обществе».

что известно о грузинском законопроекте

«За законопроектом тянется шлейф, будто он российский» Кажется, в Грузии примут закон об «иноагентах» — из-за него страна не сможет вступить в ЕС и НАТО. В Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста

что известно о грузинском законопроекте

«За законопроектом тянется шлейф, будто он российский» Кажется, в Грузии примут закон об «иноагентах» — из-за него страна не сможет вступить в ЕС и НАТО. В Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста