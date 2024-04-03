На двери кабинета Бориса Вишневского в Заксобрании Петербурга повесили табличку с указанием, что он объявлен «иноагентом»

В петербургском Заксобрании на двери кабинета депутата Бориса Вишневского повесили табличку с указанием, что он внесен в реестр «иностранных агентов». Фотографию таблички опубликовала «Фонтанка».

Издание пишет, что во время переклички на утреннем заседании спикер Заксобрания Александр Бельский упомянул о том, что Вишневский объявлен «иноагентом».

На стол депутата поставили новую табличку с указанием об «иноагентстве».

Минюст России объявил Бориса Вишневского «иноагентом» 29 марта 2024 года. По версии министерства, Вишневский «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против на Украине».